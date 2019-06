Man gewond bij steekincident Pompenburg Rotterdam

Op maandag 10 juni rond 17.40 uur is een man in zijn buik gestoken voor een horecagelegenheid op de Pompenburg in Rotterdam.

Op maandagavond kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij zou zijn voor een horecagelegenheid op de Pompenburg. Agenten, die binnen vijf minuten ter plaatse waren, troffen een man aan op het Hofplein, die in zijn buik gestoken was. Vanaf de horecagelegenheid was de man richting het Hofplein gelopen. Met een ambulance is hij naar het ziekenhuis vervoerd om daar te worden behandeld.