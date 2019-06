Legale misstanden bij kalveren

Dat blijkt uit een rapport van de WUR in opdracht van Wakker Dier. De dierenwelzijnsorganisatie reageert verontwaardigd. “Absurd dat deze welzijnsproblemen gewoon legaal zijn. Wij roepen de overheid op een eind te maken aan deze legale misstanden”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

In het rapport worden in totaal 33 welzijnsproblemen benoemd, waarvan er 4 leiden tot ernstig en langdurig ongerief. “Stuitend is ook dat de misstanden al jaren bekend zijn en dat er dus aan het rotleven van kalveren maar geen eind komt”, aldus Hilhorst. In 2011 werd door de WUR een soortgelijk rapport gemaakt. Sindsdien is alleen aan de problemen rond bloedarmoede en het stalklimaat gewerkt. Andere problemen zijn niet aangepakt.

Vloeren

Het duidelijkste voorbeeld van een legale misstand is de kwaliteit van de gladde vloeren. In het rapport krijgen die de slechtste score. Twaalf jaar geleden stelde de minister van Landbouw nog voor om nieuwe, rubberen vloeren verplicht te stellen. De Tweede Kamer wilde echter eerst een onderzoek, dat tot 2017 duurde. Gladde vloeren mogen nog steeds en daardoor leven nu veruit de meeste kalveren op ongeschikte vloeren.

Ingrijpen

Wakker Dier wil dat de overheid een eind maakt aan het rotleven van kalfjes en vraagt in een brief aan de minister in te grijpen. Hilhorst: “Wij willen dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt en niet meer haar schouders ophaalt bij de welzijnsproblemen van kalveren.” Volgens Wakker Dier moeten de legale misstanden snel illegaal worden verklaard, zodat er tegen opgetreden kan worden.