Alle gemelde schades in aanmerking voor stuwmeerregeling Groningen

Zij kunnen gebruik maken van een vaste vergoeding van 5000 euro en hoeven niet meer te wachten op een opname en beoordeling van hun schade. Met deze eenmalige maatregel wordt in circa 19.000 gevallen een aanbod gedaan. Daarmee kan naar verwachting het grootste deel van het stuwmeer aan schademeldingen worden opgelost en komen nieuwe schades sneller aan de beurt.

Mede gelet op de vele schademeldingen na de bevingen bij Westerwijtwerd en Garrelsweer vindt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat aan het grootst mogelijke aantal gedupeerden een aanbod moet worden gedaan zonder dat daarmee de onafhankelijke schadeafhandeling door de TCMG wordt doorkruist. Daarom heeft hij besloten de stuwmeerregeling te laten gelden voor alle meldingen die tot 12 juni 12.00 uur ‘s nachts zijn binnengekomen en nog niet zijn afgehandeld. Iedereen die vóór 1 januari 2019 een schademelding heeft gedaan kan in plaats van de vaste vergoeding van 5000 euro ook kiezen voor herstel door een aannemer tot een bedrag van maximaal 11.000 euro.

Overigens kunnen mensen met bestaande en nieuwe schadegevallen binnenkort ook gebruik maken van de aannemersvariant nieuwe stijl. Bij de nieuwe aannemersvariant kunnen bewoners zelf een erkende aannemer kiezen die zorgt voor zowel de opname als het herstel van de schade.

In een brief aan de Tweede Kamer onderkent minister Wiebes dat een eenmalige regeling met een harde grens altijd leidt tot een ongelijke behandeling tussen bestaande en nieuwe gevallen. Gelet op de situatie in het aardbevingsgebied en het belang van het wegwerken van het stuwmeer waardoor toekomstige schades sneller worden afgehandeld, acht hij deze keuze gerechtvaardigd. Dit uitgangspunt is ook onderschreven in het overleg met de regionale bestuurders en de maatschappelijke organisaties. Verder benadrukt de minister dat de stuwmeerregeling los staat van de onafhankelijke beoordeling door de TCMG van individuele schademeldingen.