Man gewond na steekpartij in Den Haag

De politie kreeg op donderdagochtend 13 juni rond 6:00 uur een melding van een steekincident in een restaurant aan de Laan in Den Haag. Een gewonde man is met steekwonden per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. In het restaurant hield de politie een 36-jarige man uit Den Haag aan. Ook de verdachte raakte tijdens het incident gewond.