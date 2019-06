Achtervolging op A67 eindigt in crash

Donderdagmiddag is een achtervolging op de A67 geëindigd in drie arrestaties en drie beschadigde politieauto's. De politie zoekt getuigen, onder meer chauffeurs die een dashcam in hun voertuig hebben gemonteerd en de achtervolging mogelijk hebben gefilmd.

Omstreeks 14.30 uur reed een rode Peugeot met een Brits kenteken met hoge snelheid bij Lierop de snelweg op richting Antwerpen. De auto reed vervolgens met hoge snelheid over de vluchtstrook verder. Er werden snelheden van meer dan 200 km/u bereikt.

De Peugeot ramde even later tussen de afslag Eersel en afslag Hapert een van de drie politieauto's die de Peugeot tot stilstand wilden brengen. Er raakte niemand gewond. Ondermeer wegens poging doodslag is de bestuuurder en ook zijn twee inzittenden direct aangehouden. Hun auto is afgesleept, alsmede drie beschadigde politievoertuigen. De drie verdachten zijn ingesloten en het onderzoek naar hen loopt.