Politie onderzoekt ernstige bedreigen van medewerker

De politie doet onderzoek nadat informatie is verkregen dat een politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant ernstig wordt bedreigd. De bedreiging is gericht op het leven van de agent. Afgelopen week heeft de politie meerdere personen aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij deze bedreiging. Het rechercheteam sluit nieuwe arrestaties niet uit.

De politie kreeg informatie dat een criminele groepering via sociale media op zoek is naar deze diender en dreigt om deze om het leven te brengen. Leden van de groepering loven een beloning van tienduizenden euro’s uit voor informatie over de agent. De bedreigde agent werkt bij een lokaal politieteam waarbij hij zowel in uniform als in burger werkt.

Mogelijke aanleiding voor de bedreiging zou zijn dat deze politiemedewerker recent is ingezet bij een actie bij een pand in Bergen op Zoom in het kader van een drugsonderzoek. Omstanders hebben na deze politieactie informatie over de agent op sociale media gedeeld.

Onderzoek

Politie en Openbaar Ministerie nemen de bedreiging zeer serieus. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van de agent. Een rechercheteam is direct een onderzoek gestart naar de herkomst van de bedreiging. Afgelopen week zijn meerdere personen gearresteerd. Hun betrokkenheid bij de bedreiging wordt verder nagetrokken. Het onderzoek is nog in volle gang. Uit de verklaringen van de verdachten blijkt dat mensen zich niet altijd bewust zijn van de effecten en risico’s die het delen van informatie op sociale media te weeg kan brengen.

Onaanvaardbaar