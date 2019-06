Verdachte na lange achtervolging aangehouden

Door de melding van een alerte getuigen kan de politie, in de nacht van vrijdag 14 juni op zaterdag 15 juni, een man in Amstedam aanhouden die verdacht wordt van een inbraak op de Hanzeboulevard in Amersfoort. De recherche zoekt getuigen.

Rond 00:30 uur komt een melding binnen van een inbraak op de Hanzeboulevard in Amersfoort. Een alerte getuige geeft een goed signalement door van een auto die mogelijk bij de inbraak is betrokken. Een surveillerende agent hoort de melding en ziet al snel de auto rijden. Hij zet de achtervolging in. De auto gaat er vandoor.

Achtervolging

Er ontstaat een lange achtervolging over de A1, A27, A12 en de A2. Uiteindelijk rijdt de vluchtauto Amsterdam in en komt tot stilstand tegen een paal op de President Kennedylaan in Amsterdam. In de auto zat één man. Hij is meteen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het gaat om een 46-jarige man uit Amsterdam.