Gewonde bij schietpartij in Amsterdam

De schietpartij zou volgens de politie hebben plaatsgevonden rond 15.00 uur. Hierbij is een persoon gewond geraakt. Met onbekend letsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

De schutter is na het incident op de vlucht geslagen. De politie doet onderzoek naar de achtergrond van deze schietpartij.

Bij een schietincident rond 15.00 u in een parkeergarage aan het Schollenbrugpad in #Amsterdam is een persoon gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De vermoedelijke schutter is nog voortvluchtig. De politie stelt een onderzoek in. Bij meer info volgt nader bericht.