2.800 deelnemers en lentezon tekenen voor een prachtige derde editie van de KLM Urban Trail Utrecht

In Utrecht werd zondag de derde KLM Urban Trail Utrecht georganiseerd, onderdeel van de KLM Urban Trail Series. 5 km of 10 km hardlopen door historische panden en langs leuke verrassende locaties. Met 2.800 deelnemers en ideale loopomstandigheden was ook de derde editie van de KLM Urban Trail Utrecht een geweldig succes.

Na Amsterdam, Breda, Groningen, Rotterdam en Zwolle was vandaag Utrecht het decor van de KLM Urban Trail Series. Op een prachtig parcours door de binnenstad met maar liefst 19 locaties toonde Utrecht opnieuw dat cultuur en sport hand in hand gaan. Deelnemers konden kiezen voor een tocht van 5 km of 10 km en gingen tussen half tien en elf uur in vijf waves van start.

Onderweg konden de lopers 'nieuwkomers' op het parcours als het Muntgebouw, The Social Impact Factory, de JEU de boules bar, het HKU Utrechts Conservatorium, Jaarbeurs en bioscoop Kinepolis - waar speciaal voor de deelnemers een film werd gespeeld - ontdekken. Klassiekers als gevangenis de LiK, de Centrale Bibliotheek en het stadhuis mochten uiteraard ook niet ontbreken.

Op de Mariaplaats, de start- en finishlocatie van de KLM Urban Trail Utrecht, mochten de deelnemers zich verheugen op de geur van verse koffie, een heerlijk ontbijt aangeboden door Picnic en een welverdiende medaille.