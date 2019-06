Handgranaat bij bedrijfspand op Urk

Na een melding van een verdachte situatie bij een bedrijfspand aan het Westgat is in de nacht van zondag 16 op maandag 17 juni een handgranaat aangetroffen. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Na een melding troffen agenten rond 02.00 uur een handgranaat in een tas. Deze hing aan een deur van een bedrijfspand. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en heeft de Explosieve Opruimingsdienst de handgranaat in beslag genomen. De politie heeft ter plekke sporenonderzoek gedaan. De afzetting is inmiddels opgeheven.