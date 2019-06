Tempo in aanpak onbewaakte overwegen

Samen met het Rijk gaan gemeenten en provincies meer tempo maken in de aanpak van overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen of bellen. Deze gezamenlijke ambitie spraken zij vandaag uit op een landelijke bijeenkomst rondom onbewaakte overwegen in Zwolle.

Overijssel, waar zich 17% van de onbewaakte overwegen bevindt, heeft tijdens de bijeenkomst de ambitie van het kabinet onderstreept; het wil zo snel mogelijk van alle onbewaakte overwegen in de provincie af en draagt hier ook financieel aan bij.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maakte eind vorig jaar bekend dat zij wil dat al deze overwegen in Nederland uiterlijk in 2023 zijn aangepakt of opgeheven. Zij wil toe werken naar nul slachtoffers door ongevallen op overwegen in Nederland.

Doel van de landelijke bijeenkomst over onbewaakte overwegen was het maken van snelheid in de aanpak van de 128 openbaar toegankelijke onbewaakte overwegen die er op dit moment nog zijn op het Nederlandse spoor. Bestuurlijke processen zorgen er nu soms nog voor dat de aanpak of het opheffen van onbeveiligde overwegen onnodig lang duurt. Tijdens de bijeenkomst is kennis gedeeld over het succesvol betrekken van belanghebbenden, zoals recreanten, in het proces en het wegnemen van juridische obstakels.

Landelijk bemiddelaar

Onlangs stelde de staatssecretaris in Letty Demmers al een landelijk bemiddelaar aan die als belangrijkste opdracht heeft om bestuurlijke processen rondom onbewaakte overwegen waar nodig te versnellen. Spoorbeheerder ProRail heeft een directeur aangesteld die de aanpak hiervan coördineert.

Van Veldhoven trok eerder al 50 miljoen extra uit voor de aanpak van zowel bewaakte- als onbewaakte overwegen. Door de inzet vanuit het Rijk en decentrale overheden zijn Nederlandse overwegen veel veiliger geworden. Zo nam sinds 2000 het aantal slachtoffers van ongevallen op overwegen al met 70 procent af. Verschillende kabinetten investeerden hier door de jaren heen zo’n 680 miljoen euro in.