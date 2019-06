Nieuwe eenheid checkt gegevens vliegtuigpassagiers

Luchtvaartmaatschappijen zijn vanaf dinsdag verplicht om passagiersgegevens van alle vluchten die in Nederland aankomen of vertrekken te delen met een nieuw opgerichte passagiersinformatie eenheid (Pi-NL). Hiermee komt meer zicht op reisbewegingen. Dit draagt bij aan het voorkomen, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit en terrorisme. Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus dat dit mogelijk maakt is eerder deze maand door de Eerste Kamer aangenomen en komt voort uit Europese afspraken.

De Pi-NL zal de gegevens verwerken en, indien nodig, delen met daartoe bevoegde instanties, zoals de politie. De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de nieuwe eenheid, die is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee.

Gegevensbescherming

Bij de totstandkoming van de wet heeft minister Grapperhaus een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van de bestrijding van terrorisme en het privacybelang van de reizigers. Het wetsvoorstel bevat daarom verschillende waarborgen. Zo is de bewaartermijn van de gegevens beperkt, mogen er geen bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst en etnische afkomst, worden verwerkt en is de uitwisseling van gegevens met andere landen aan strikte voorwaarden gebonden. Een speci­fiek hiervoor aangestelde functionaris houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels. Daarnaast oefent de Autoriteit Persoonsgegevens onafhankelijk toezicht uit.

Minister Grapperhaus: “Als we beter weten waar en wanneer criminelen en terroristen reizen, hebben we ze ook sneller te pakken. Voor indiening van dit wetsvoorstel heb ik zorgvuldig de veiligheids-en privacybelangen afgewogen. Mijn conclusie is dat het goed is dat we hiermee ook in Nederland aan de slag gaan. Omdat ik er van overtuigd ben dat dit onze veiligheid dient. Maar ook omdat ik er van overtuigd ben dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. En dat ze alleen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld: het voorkomen en opsporen van terrorisme en ernstige criminaliteit.”