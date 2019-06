Aanhoudingen in onderzoek naar fraude door mesthandelaar

De NVWA heeft tijdens het strafrechtelijk onderzoek in opdracht van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in deze zaak eerder ook al doorzoekingen verricht en chauffeurs aangehouden.

Alle dierlijke mest die van een veehouder naar een ander bedrijf wordt vervoerd om daar te worden uitgereden of verwerkt, moet automatisch worden bemonsterd. Aan de hand van deze monsters wordt bepaald hoeveel mineralen er in de mest zitten. In alle vrachtwagens waar mest in wordt vervoerd zit daarom bemonsterings- en verpakkingsapparatuur die automatisch een mestmonster neemt en dit mestmonster verzegelt.

Bij een van deze doorzoekingen is een ruimte gevonden waar vermoedelijk mestmonsters werden gemanipuleerd en waar de oorspronkelijke monsterzakken opnieuw werden verzegeld met een verzegelingsmachine.

Fraude met mest ondermijnt de samenleving

In Nederland is een mestoverschot. Voor de hoeveelheid dieren en daarbij behorende hoeveelheid mest moeten kostbare dierrechten betaald worden door boeren. Daarnaast zijn aan de legale afvoer van mest kosten verbonden. Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te verdienen. Om controle te houden op het mestoverschot en om het risico op verspreiding van dierziekten zo klein mogelijk te houden, hebben boeren administratieve verplichtingen. Het is ernstig wanneer er met de administratie gesjoemeld wordt, want hierdoor wordt het beleid van de overheid ondermijnd.