Mishandeling bij overval op woning in Groningen

Drie jonge en getinte jongens hebben woensdagavond een gewapende overval gepleegd op een woning aan de Dr. C. Hofstede de Grootkade in Groningen. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer werd overmeesterd door de drie jongen die witte maskers droegen. Nadat de overvallers in de woning waren, mishandelden zij de bewoner. Hierna werd de woning doorzocht en sloeg het drietal op de vlucht.

De politie is direct een zoektocht begonnen naar de daders. Het is niet duidelijk of de overvallers iet buit hebben gemaakt.