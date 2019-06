Thuisbezoeken door deurwaarders leveren goede resultaten

Thuisbezoeken door deurwaarders blijken zowel voor schuldeisers als mensen met schulden goede resultaten op te leveren. Aandacht en hulp voor de debiteur staan centraal. Hoe eerder de deurwaarder namelijk met een debiteur in gesprek kan gaan, des te sneller is de achterliggende problematiek duidelijk. Dat vergroot de kans op een effectieve oplossing. Maak kennis met thuisbezoeken van GGN.

GGN Thuisbezoek voor bedrijven

Tijdens het thuisbezoek gaat de deurwaarder bij mensen met een openstaande vordering op bezoek, om de situatie te bespreken en te beoordelen en om samen te komen tot een structurele en duurzame oplossing. Denk aan een betalingsregeling, een financiële buddy via onze samenwerking met de fiKks-app of hulp bij het vinden van een baan via onze samenwerking met Timing uitzendbureau.

GGN Thuisbezoek voor gemeenten

Ook gemeenten willen meer mensen met problematische schulden helpen. De dienst ‘Thuisbezoek voor gemeenten’ is hier speciaal op afgestemd. Gemeenten profiteren zo van onze kennis van meer dan 3 miljoen particuliere debiteuren in Nederland. Bijvoorbeeld doordat we inwoners met problematische schulden signaleren die bij de gemeente onbekend zijn, zoals ZZP’ers, werkende minima en particuliere huurders.

Onze deurwaarders bezoeken hen, gaan in gesprek en leiden hen met toestemming door naar schuldhulpverlening. Zo worden wij het verlengstuk van de gemeente als het gaat over maatschappelijk verantwoord en sociaal incasseren en worden hoge proceskosten voor gemeenten voorkomen. Lees hier alles over GGN Thuisbezoek voor gemeenten.

Aandacht loont

Dankzij de juiste aandacht, in de vorm van deze thuisbezoek-dienst, is de situatie sneller inzichtelijk, voorkomen we hoge kosten verderop in het proces, komen mensen sneller in beweging en leidt dit tot een beter passende oplossing voor alle partijen, nu en in de toekomst. Zo voorkomen we problematische schulden, precies wat GGN wil bereiken voor onze opdrachtgevers. Wij geloven namelijk in een juiste balans tussen financieel en sociaal rendement.

Sociaal en financieel rendement

GGN bedient bedrijven en gemeenten optimaal met dit thuisbezoek, dankzij de inzet van gerechtsdeurwaarders, onze kennis van debiteuren vanuit onze uitgebreide database en samenwerkingen met o.a. fiKks en Timing uitzendbureau. Zo helpen wij mensen met schulden én werken we met alle betrokkenen aan een passende en structurele oplossing, die zowel sociaal als financieel rendement brengt.