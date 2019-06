NVWA controleert extra op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

Vanwege de verwachte hoge temperaturen treedt vanaf maandag 24 juni 2019 het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in werking. Ook voeren inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Vervoersteams van de NVWA voeren extra vervoerscontroles uit. Ook bij certificering voor export en bij aankomst op slachthuizen wordt gecontroleerd of de regels voor transport en dierenwelzijn nageleefd worden.

Op werkdagen met verwachte extreme hitte voert de NVWA exportkeuringen uit volgens een ‘tropenrooster’. Dit betekent dat er – voor zover mogelijk – gecertificeerd kan worden tussen 04:00 en 22:00 uur. Door de vervroegde of verlate aanvang van internationale transporten kan er dan voornamelijk in de koelere perioden ’s nachts of ’s ochtends vroeg gereden worden.

Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen

In het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen hebben Vee & Logistiek Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) / Vereniging van Zelfslachtende Slagers (VZS) en VION vastgelegd dat de norm is dat dieren niet mogen worden vervoerd bij temperaturen boven de 35 graden. Deze norm in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen geldt bij aanvang en onderweg en is dus niet afhankelijk van de temperatuur bij het KNMI in de Bilt. Bedrijven moeten hier tijdens warme dagen dus extra aandacht voor hebben bij het plannen van veetransporten.

Handhaving NVWA

Inspecteurs van de NVWA handhaven op basis van de Transportverordening en op basis van de algemene regels voor dierenwelzijn (Wet Dieren). Voor lange afstandstransporten (langer dan 8 uur) is de wettelijke norm 30 graden in de wagen met een uitloop van +/- 5 graden. Dat betekent dat bij langdurig transport de norm van 35 graden ín het vervoersmiddel geldt. Bij overige transporten kijken inspecteurs naar de omstandigheden van de dieren. Bij alle transporten geldt dat er handhavend wordt opgetreden als het welzijn van de dieren aangetast wordt. Het welzijn van dieren kan ook bij temperaturen onder de 35 graden in het geding zijn, daarom voert de NVWA extra controles uit als het warmer dan 27 graden is.