Bewoners treffen vreemde man slapend op de bank aan

Hij was daar zonder toestemming van de bewoner aanwezig en is aangehouden voor huisvredebreuk en vernieling.

De bewoner waarschuwde rond 00.50 uur de politie nadat hij had vernomen dat er een vreemde man in zijn woning zou zitten. Agenten troffen een kapotte voordeurruit aan en in de woning op de bank een slapende man. Hij is waker gemaakt en aangehouden voor huisvredebreuk. De man kon zich niet legitimeren, maar is een bekende van de politie: een 28-jarige inwoner van Vlissingen. Hij mocht in de cel verder slapen.