Bestuurder ernstig gewond na botsing met boom op Slagkampweg in Rosmalen

Een man botste met zijn voertuig tegen een boom aan de linkerkant van de weg. De hulpdiensten rukten massaal uit, een traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland. De brandweer heeft het slachtoffer uit zijn auto bevrijdt terwijl de politie de weg had afgesloten. Onder begeleiding van een trauma-arts is de man per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend, de politie gaat een uitgebreid onderzoek doen om de toedracht te kunnen achterhalen.