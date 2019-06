Arrestatie en wapens gevonden na alerte melding

Na een alerte melding hield de politie zondagochtend 23 juni in de Eindhovense wijk Tongelre een man aan. In zijn woning werden twee wapens gevonden.

De meldkamer kreeg rond middernacht de melding dat op de Quinten Matsyslaan in Eindhoven een man gezien was die met een wapen stond te zwaaien. Agenten gingen ter plaatse om verder onderzoek te doen en een inschatting van de situatie te maken. De verdachte zou in zijn woning aan de Quinten Matsyslaan zitten. Al snel werd het arrestatieteam ingeschakeld om te assisteren. Het AT ging zondagochtend rond 00.30 uur de woning van de verdachte binnen en hield de man aan. Bij een doorzoeking van de woning werden een alarmpistool en een gasdrukpistool aangetroffen en in beslag genomen. De man zit vast voor verder onderzoek.