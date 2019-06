Warm weer dodelijk voor honden

Met het aanbreken van een aantal zeer warme dagen, waarschuwt de Koninklijke Hondenbescherming hondenbezitters voor de gevaren van het warme weer. Hondenbezitters weten vaak niet hoe gevaarlijk het is om de hond in de auto achter te laten of de hond mee te laten rennen naast de fiets.

‘Mensen realiseren zich vaak niet dat de hond veel minder goed tegen warmte bestand is dan zijzelf’, aldus Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming. Honden zweten heel weinig en koelen vooral af door te hijgen. Daardoor kan hun lichaamstemperatuur teveel oplopen. Bij honden leidt dat al snel tot een onomkeerbaar coma en de dood. Houd de hond daarom zoveel mogelijk uit de directe zon, laat hem genoeg water drinken (in kleine beetjes tegelijk) en laat hem zwemmen in veilig water, als hij dat wil. Vermijd tijdens wandelingen dat de hond op warm asfalt moet lopen; zoek stukken gras. Uiteraard moet de hond aan zijn beweging komen, maar doe dat in de koelte van de ochtend en laat in de avond’, aldus Just de Wit.



De Koninklijke Hondenbescherming wijst hondenbezitters op de gevaren van het warme weer door de uitgifte van de flyer ‘Tienmaal wijzer met uw hond bij warm weer’ en de posters ‘Laat uw hond niet in de auto!’ en ‘Fiets bij warmte niet met de hond!’.