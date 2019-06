Dode en twee gewonden bij ernstig verkeersongeval Oud-Gastel

Bij een ernstig verkeersongeval met een busje dat over de kop is geslagen is dinsdagavond in Oud-Gastel een dode gevallen en zijn twee personen gewond geraakt. Dit meldt de politie dinsdagvond.

Traumahelikopter

Het ongeval gebeurde dinsdagavond even na 18.00 uur op de provinciale weg N641 in Oud-Gastel. Het busje sloeg over de kop. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Beknelling

Drie personen raakten gewond waarvan twee personen zich buiten het voertuig busje bevonden, de derde persoon zat bekneld in het busje en was niet aanspreekbaar. De brandweer heeft dit slachtoffer uit het voertuig bevrijd maar ondanks alle inspanningen is deze persoon om het leven gekomen.

Onderzoek

Het Team Verkeer Zeeland-West-Brabant van de politie is samen met de VOA een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van dit ongeval.