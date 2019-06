Staat ontving in 2018 ruim 800 miljoen aan dividend

Aandeelhouder

Ondernemingen waarvan de staat aandeelhouder is, vervullen belangrijke publieke taken. Via het aandeelhouderschap oefent de staat invloed uit op de koers van die ondernemingen om de publieke belangen te borgen. Het jaarverslag geeft een overzicht van de verschillende ondernemingen waarin de staat aandelen houdt en beschrijft hoe de staat de aandeelhoudersrol in 2018 heeft vervuld.

TenneT

In 2018 hebben de staatsdeelnemingen weer op verschillende manieren bijgedragen aan de publieke belangen. Begin 2018 is TenneT bijvoorbeeld gestart met een nieuw project om te zorgen dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. De investeringen van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) hebben bijgedragen aan 615.000 banen en NS behaalde de hoogste klanttevredenheid ooit.

Strategisch belang

'Dit is slechts een greep uit de prestaties die zijn geleverd door onze staatsdeelnemingen in 2018. Stuk voor stuk zijn het ondernemingen met een strategisch belang voor ons land. Daarom zijn we aandeelhouder', aldus minister Hoekstra in zijn voorwoord bij het jaarverslag.