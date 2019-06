Levenslange celstraffen voor plegen extreem gewelddadige liquidaties

Woensdag heeft de rechtbank Gelderland, in het onderzoek Bosnië - met de deelonderzoeken Brandberg, IJshamer en Maan - 6 mannen veroordeeld tot celstraffen variërend van levenslang tot 7 jaar. 'De mannen krijgen deze straffen voor hun aandeel in een reeks liquidaties, pogingen tot liquidatie en de voorbereidingen hiervan', aldus de rechtbank.

Versleutelde berichten

'Tijdens het beramen en uitvoeren van de aanslagen communiceerden de mannen via versleutelde e-mailberichten. Hierdoor kon de politie de mannen niet afluisteren', aldus de rechtbank. Nadat deze versleutelde berichten waren gekraakt, werden de mannen aangehouden en vastgezet. Deze berichten vormen voor de rechtbank een belangrijk bewijsmiddel.

Voorbereiding moord op broers Yakhlaf

Don M. en Frans H. maakten zich schuldig aan het voorbereiden van de moorden op de gebroeders Yakhlaf in Utrecht. Het bleef bij een poging tot liquidatie, omdat zij op 21 november 2015 tijdens de uitvoering zijn gestoord.

Gevangenisstraffen van 9 en 7 jaar

Don M. nam de opdracht voor de liquidatie aan en hield zich met de organisatie bezig. Hij en Frans H. hadden niet hetzelfde aandeel in de voorbereiding van de moorden. De rechtbank legt vanwege dat verschil aan Don M. een gevangenisstraf op van 9 jaar en aan Frans H. een gevangenisstraf van 7 jaar.

Liquidatie Krommenie

Na een lange planning schoten Hicham M. en Mohamed H op 31 december 2015 met automatische vuurwapens op de auto waarin Chahid Yakhlaf, Chafik Yakhlaf en Ayoub Messoudi zaten. Dit gebeurde dichtbij de receptie van een camping in Kerkdriel. Chahid Yakhlaf overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn broer, Chafik Yakhlaf, en Ayoub Messoudi raakten allebei gewond, maar overleefden de aanslag. De rechtbank vindt bewezen dat Omar L. de opdrachtgever van deze aanslag was. Het is puur geluk dat er niet meer (dodelijke) slachtoffers zijn gevallen.

Gevangenisstraf van 15 jaar

Daniël M. speelde als ‘vriend’ van Eaneas Lomp een grote rol bij zijn liquidatie. De rechtbank legt Daniël M. een gevangenisstraf van 15 jaar op. Dit wijkt af van de eis van het Openbaar Ministerie, omdat Daniël M. niet degene was die het dodelijk schot heeft gelost.

Poging tot liquidatie van Nourdine Arraq

Op zondag 3 april 2016 was er een schietincident aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Amsterdam. Nourdine Arraq was het doelwit van deze aanslag. Omar L. was de opdrachtgever van de aanslag. Mohamed H. was 1 van de schutters. Hicham M. plaatste onder meer een GPS-tracer onder de auto van Arraq. De liquidatie mislukte uiteindelijk, omdat het automatische vuurwapen haperde.

Levenslange gevangenisstraf

Hicham M. en Omar L. hebben samen met anderen twee mensen op gruwelijke wijze vermoord en geprobeerd om 3 andere mensen te vermoorden. Omar L. was de opdrachtgever of gaf instructies en Hicham M. was de schutter bij de 2 liquidaties. Zij lijken gewetenloos. De dood van toevallige omstanders werd op de koop toegenomen. De rechtbank vindt dat zij zichzelf hier buiten de samenleving plaatsen en dat voor zulke uitzonderlijk zware misdrijven alleen een levenslange gevangenisstraf passend is. De rechtbank legt deze levenslange straffen op aan Hicham M. en Omar L.

Gevangenisstraf van 30 jaar

Mohamed H. heeft samen met anderen een persoon op gruwelijke wijze vermoord en geprobeerd om 3 andere mensen te vermoorden. Alhoewel de rechtbank deze feiten zeer ernstig vindt, veroordeelt zij hem tot een tijdelijke gevangenisstraf. Mohamed H. wordt 1 moord minder verweten dan Hicham M. en Omar L. Daarom legt de rechtbank hem een maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar op.