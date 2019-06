Politie stuit na tip op grootste hoeveelheid drugsafval ooit

De politie heeft na een tip donderdag in een loods aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen een enorme hoeveelheid drugsafval gevonden. 'Het afval was opgeslagen in grote vaten. Voor zover bekend is dit de grootste hoeveelheid drugsafval die op één plek is aangetroffen in Nederland', zo laat de politie donderdag weten.

45.000 liter drugsafval

In totaal ligt er bijna 45.000 liter aan afval, dat waarschijnlijk afkomstig is van een drugslaboratorium waar synthetische drugs geproduceerd werden. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door technisch rechercheurs. Ook de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen.

Getuigen

De politie is een onderzoek gestart om de herkomst van het afval te achterhalen. Daarom doet de politie ook een oproep: wie heeft er informatie die te maken kan hebben met het afval? Misschien zijn er mensen die verdachte busjes of vrachtwagens hebben zien rijden op de Garderbroekerweg of in de omgeving. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die camerabeelden hebben waarop iets verdachts te zien is.