Gewonde slachtoffer (32) schietincident woning Assen overleden

Bij een schietincident donderdagavond in een woning in Assen is een 32-jarige man om het leven gekomen. Dit meldt de politie vrijdag.

Melding schietincident

Donderdagavond om 20.34 uur kreeg de politie een melding binnen van een schietincident in een pand op de Rolderstraat in Assen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ontfermden zich over het 32-jarige slachtoffer dat zwaargewond werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij donderdagavond aan zijn verwondingen overleden.

2 verdachten aangehouden

De politie heeft in totaal 2 verdachten aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex. Het gaat om twee mannen van 19 en 22 jaar uit Assen. Beiden worden vrijdag gehoord. De politie gaat kijken wat ieders rol is geweest bij dit incident. 'Er zijn aanwijzingen dat de oorzaak van het incident in de relationele sfeer ligt', aldus de politie. Het politieonderzoek in de woning aan de Rolderstraat gaat verder. De Forensische Opsporing gaat ook ter plaatse om sporenonderzoek te doen in en rond de woning.