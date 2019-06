Medewerkster Jeugdbescherming bedreigd, twee mannen aangehouden

Agenten hebben twee mannen aangehouden op verdenking van bedreiging van een medewerkster van de Jeugdbescherming. 'De vrouw werd via WhatsApp en met een brief in haar brievenbus bedreigd omdat zij in de ogen van de bedreiger een eerder genomen beslissing in haar werk voor de Jeugdbescherming, terug moest draaien', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Aanhoudingen

Agenten hebben twee mannen aangehouden op verdenking van bedreiging van een medewerkster van de Jeugdbescherming. 'De vrouw werd via WhatsApp en met een brief in haar brievenbus bedreigd omdat zij in de ogen van de bedreiger een eerder genomen beslissing in haar werk voor de Jeugdbescherming, terug moest draaien', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Foto woning

'Om deze bedreiging kracht bij te zetten werd ook een foto van haar woning bijgevoegd en haar gezin bedreigd. Een zeer alarmerende situatie waardoor de vrouw en haar gezin uit voorzorg moest onderduiken', aldus het OM.

Onderzoek

Rechercheurs zijn meteen een onderzoek gestart en kwamen op het spoor van een eerste verdachte, een 33-jarige man uit Bergschenhoek, die op vrijdag 14 juni is aangehouden. Na deze aanhouding kwam een tweede verdachte in beeld. Deze man, een 24-jarige man uit Rotterdam is voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld. De eerste verdachte was eerder door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld. Nadat het Openbaar Ministerie hiertegen in beroep ging, werd gisteren besloten dat ook deze verdachte vastgehouden mag worden.

Handen af van hulpverleners

'De bedreiging had grote impact op het slachtoffer en haar gezin. Het slachtoffer is slachtofferzorg aangeboden en er zijn afspraken gemaakt in het belang van haar veiligheid', aldus de leider van het onderzoeksteam van de politie.