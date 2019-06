Hoger loon voor 160.000 gemeenteambtenaren door nieuw cao-akkoord

In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van 750 euro. Ook zijn er afspraken gemaakt over een ontwikkeling voor vitaliteitsregeling voor jong en oud.

Bert de Haas, bestuurder FNV Overheid: ‘De VNG heeft eindelijk geluisterd naar de wensen van de medewerkers. Er waren een aantal acties nodig en maandenlange moeizame onderhandelingen, maar er ligt een cao-tekst die er prima uitziet. Met voldoende extra loon om een goede koopkracht te houden, en ook afspraken voor een vitaliteitsregeling die nog verder wordt uitgewerkt. Het was een lange strijd, maar door de acties is er toch nog een beter loonbod gekomen dan lang mogelijk leek.’

Een lang gekoesterde wens van de bonden gaat in vervulling: de tegemoetkoming van de ziektekosten wordt voortaan op alle medewerkers van toepassing en niet meer alleen voor mensen met een bepaalde ziektekostenverzekering. Dit kan bijna 300 euro per jaar uitmaken. Ook is de VNG akkoord gegaan met de eis dat er een vitaliteitsbeleid voor alle gemeenten in de cao moet komen, zodat medewerkers gezond aan het werk zijn en blijven. De Haas: ‘Gelukkig zijn we het eens geworden dat het goed is om normen in de cao op te nemen voor vitaliteitsbeleid. Dit is in het belang van werknemers en werkgevers en dus voor de hele sector.’ Voor de uitwerking van het vitaliteitsbeleid, willen de partijen gebruik maken van afspraken in het pensioenakkoord.

De cao Gemeenten geldt voor 160.000 ambtenaren, van vuilnismannen tot kantoorpersoneel en heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Voor de cao Gemeenten werd al sinds december 2018 onderhandeld. Begin mei stelden de vakbonden een ultimatum, dat werkgever VNG liet verlopen. In april en in mei hielden de vakbondsleden al een aantal acties bij de VNG om met een goed bod voor de cao over de brug te komen. De gemaakte cao-afspraken worden nog voorgelegd aan de vakbondsleden. Na hun akkoord wordt de cao van kracht.