Horecapand Bussum gesloten na drugsvondst

Vrijdagavond zijn bij een politie-inval in een horecazaak aan de Huizerweg in Bussum verschillende soorten drugs aangetroffen. 'De zaak is op last van de burgemeester gesloten', zo laat de politie zaterdag weten.

Signalen

De politie was een onderzoek gestart omdat zij meerdere signalen had ontvangen over het gebruik van en/of de handel in drugs. Ook waren er signalen van overlast bij het pand, zoals foutgeparkeerde auto’s, geluidsoverlast en intimidatie van voorbijgangers. Het onderzoek gaf genoeg aanleiding om een instap voor te bereiden, samen met de gemeente Gooise Meren en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Inval

Vrijdagavond rond 20.00 uur stapte de politie het pand binnen. De horecagelegenheid was op dat moment open, er waren meerdere mensen binnen. De verschillende uitgangen van het pand werden bewaakt. Personeelsleden en bezoekers werden gecontroleerd. Ook werd een speurhond ingezet om eventuele drugs op het spoor te komen. Politieagenten troffen in een plastic zakje, bolletjes heroïne en cocaïne aan. Ook werd er hasj aangetroffen. Een van de aanwezigen was in het bezit van een mes dat ook in beslag werd genomen.

Sluiting pand

Voor de burgemeester waren er voldoende gronden om het pand tijdelijk te sluiten op grond van de Opiumwet. In die periode wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De omwonenden worden met een brief van de gemeente geïnformeerd over het doel en de resultaten van deze actie.