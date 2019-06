Scooterrijder gewond door botsing met auto in Boxtel

Zaterdag heeft er in Boxtel omstreeks 13.20 uur een botsing plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Dit gebeurde op de Van Hornstraat.

Ziekenhuis

Beide voertuigen liepen flinke schade op. Politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse, de bestuurder van de scooter is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie stelt daarom een onderzoek in.