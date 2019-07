Twee gewonden bij verkeersongeval N34 Odoorn

Uit auto geslingerd

Volgens een getuige zag hij de auto in een keer van de weg afschieten en via een sloot belandde deze tussen de bomen ongeveer tien meter van de weg af.

Hierbij is een persoon uit de auto geslingerd en deze lag in het gras toen de hulpdiensten arriveerden.

Ziekenhuis

De twee inzittenden zijn in de ambulance behandeld en zijn meegenomen naar het ziekenhuis in Emmen. Hier zal bij de bestuurder van de auto een bloedproef worden afgenomen. Het verkeer werd gedurende het onderzoek van de VOA ( Verkeer ongevallen analyse) van de politie en bergingswerkzaamheden over één rijstrook geleid.