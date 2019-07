ACM controleert reisaanbieders op naleving regels reisgarantie

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de reisaanbieder de garantie biedt die de wet vereist. Daarom heeft de ACM bedrijven die dit niet op orde hadden gedwongen dit te regelen. Wij blijven hierop controleren. Bedrijven die niet voldoen riskeren een boete of last onder dwangsom zonder extra waarschuwing.”

Actie toezichthouder

Om na te gaan of de reisaanbieders hun reisgarantie op orde hadden, heeft de ACM controles uitgevoerd. Daarnaast ontving de toezichthouder meldingen van bedrijven en van consumenten via ConsuWijzer. Dit heeft ertoe geleid dat de ACM vijftien bedrijven heeft aangesproken die geen garantiestelling boden. Bij zeven uit deze groep bedrijven heeft de ACM een last onder dwangsom aangekondigd voordat zij de vereiste aanpassingen doorvoerden. In geen van de gevallen heeft de ACM de last uiteindelijk hoeven opleggen, omdat de betrokken bedrijven hun garantiestelling geregeld hadden.

Regels reisgarantie

De regels voor reisgarantie zijn op 1 juli 2018 veranderd. In meer gevallen dan voorheen moeten reisaanbieders garantiemaatregelen bieden, namelijk naast pakketreizen ook voor gekoppelde reisarrangementen. Dit zijn reizen met verschillende elementen die de reiziger zelf heeft samengesteld. Veel bedrijven hebben hun reisgarantie geregeld via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators) en STO Garant.

Meldingen van bedrijven en consumenten zijn belangrijk voor de ACM om te bepalen of reisaanbieders de verplichte garantiestelling hebben geregeld.