Militair verdacht van drugssmokkel vanuit Curaçao

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag 29 juni een 33-jarige militair uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. De militair wordt verdacht van drugssmokkel vanuit Curaçao naar Nederland. Vrijdag 28 juni is cocaïne ontdekt in een container op marinebasis Parera, die gereed stond om naar Nederland te worden vervoerd.

De aanhouding volgt in een onderzoek naar eerder binnengekomen informatie over mogelijke drugssmokkel via de militaire logistieke lijnen. In het onderzoek is onder meer samengewerkt met het Team Specialistische Onderzoeken van het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, in samenwerking met het Openbaar Ministerie Curaçao, doet de Koninklijke Marechaussee nader strafrechtelijk onderzoek naar de in beslag genomen drugs.

De militair zit vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.