Schade bij kettingbotsing

De voorste auto reed echter op een voorrangsweg en had een groen verkeerslicht. Het achteropkomende verkeer verwachtte niet dat er gestopt werd, waarna in totaal drie voertuigen in botsing kwamen. De auto’s zijn na aankomst van de politie vrij snel op het gras gezet, waarna het spitsverkeer weer door kon. Eén van de inzittenden had nekklachten en is nagezien door medisch personeel. 112 autoberging heeft de weg weer vrij gemaakt.