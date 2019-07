Politie arresteert vier verdachten van openlijk geweld tijdens Pegida-demonstratie

De politie heeft dinsdag drie mannen aangehouden die worden verdacht van het plegen van openlijk geweld tijdens de Pegida-demonstratie op zondag 26 mei 2019 in Eindhoven. Het gaat om twee Eindhovenaren van 24 en 50 jaar en een 46-jarige inwoner van Geldrop.

De politie heeft het drietal geïdentificeerd op basis van camerabeelden. De mannen zijn van hun bed gelicht en voor verhoor ingesloten op het bureau. Vanmiddag heeft de vierde verdachte zichzelf gemeld op het bureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Hij woont in Eindhoven en is 27 jaar.

Vorige week deed de politie een oproep aan de betrokken relschoppers zichzelf te melden op het bureau, omdat er duidelijke beelden zijn waarop zij te zien zijn. Hierop is nog geen reactie gekomen. De politie roept de overige relschoppers nogmaals op zich voor 5 juli 2019 te melden. Doen zij dat voor die datum niet, dan publiceert de politie daarna met toestemming van de officier van justitie de beelden waarop de mannen te zien zijn.



De Mobiele Eenheid moest de demonstratie eind mei nabij de Al-Fourqaan-moskee aan de Otterstraat afbreken, omdat een grote groep jongeren met stenen en andere voorwerpen naar Pegida-aanhangers en de politie gooide. Tijdens de ongeregeldheden werden al tien personen in de leeftijd van 14 jaar t/m 32 jaar gearresteerd.