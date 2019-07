Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie hield dinsdagmiddag een 27 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan, voor het overtreden van het huisverbod dat hij opgelegd had gekregen. Omdat de man niet luisterde naar de aanwijzingen die agenten hem geven, zagen zij zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.

Eerder deze maand kreeg de man een huisverbod opgelegd. Toen dinsdagmiddag bleek dat hij dat had overtreden, dat hij mogelijk een vuurwapen bij zich droeg én dat hij zich in de buurt van het politiebureau bevond, kwamen verschillende politie-eenheden in actie en kamden de omgeving uit. Rond 18.30 uur zagen agenten de verdachte in een voertuig rijden aan de Bree. Als er mogelijk een vuurwapen in het spel is, nemen agenten geen enkel risico. Dat deden ze nu dus ook niet en voerden de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten uit (BTGV). Daarbij losten ze ook een waarschuwingsschot. De verdachte werd aangehouden en zit vast. Er werd geen vuurwapen aangetroffen

Complex

Stalkingszaken zijn complex. Hoewel een melding van een strafbaar feit vaak voldoende kan zijn om verder onderzoek in te stellen, is dat voor stalking niet het geval. Om stalking te kunnen vervolgen en onderzoek te doen, is altijd een aangifte nodig. En omdat het een zogenaamd ‘klachtdelict’ is, kan de politie alleen verder onderzoek doen als iemand daar bij de aangifte nadrukkelijk om vraagt en ook na een aantal dagen nog achter dat verzoek staat.

In noodsituaties waarbij de stalker direct bedreigt, spullen vernielt of bijvoorbeeld de woning van een slachtoffer probeert binnen te komen, mag uiteraard direct 112 gebeld worden. De politie zal dan zo snel mogelijk komen om de acute dreiging te stoppen.

Omdat er niet altijd voldoende bewijs aanwezig is heeft de politie soms (nog) geen mogelijkheden om de stalker aan te houden en strafrechtelijk in te grijpen. Toch is het belangrijk om de politie te blijven bellen. We kunnen dan alle waarnemingen vastleggen in een politieregister, om met de stapeling van feiten wel degelijk strafrechtelijk op te kunnen treden en de stalker te vervolgen.

Stopgesprek

De politie kan, als de stalking nog niet lang aan de gang is en nog niet is geëscaleerd, een stopgesprek voeren met de stalker, zoals ook in deze zaak is gebeurd. De ervaring leert dat veel stalkers stoppen na een dergelijk gesprek. Meestal is het de wijkagent die een dergelijk gesprek voert met de stalker.