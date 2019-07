Fietsster gewond na aanrijding met scooter

Naar beneden

De fietsster nam vanaf de Maassluissedijk met enige vaart het ‘holletje’ naar beneden om vervolgens op de Energieweg terecht te komen. Hier kwam echter net een scooterrijder aan. Een aanrijding was niet te voorkomen. De fietsster is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooterrijder hield een pijnlijk been en elleboog over aan de val.

Gevaarlijk onoverzichtelijk punt

Volgens buurtbewoners is het een gevaarlijke situatie. De hoge bossage ontneemt ieder zicht op de Energieweg, en doordat de tussenweg vanaf de dijk naar beneden loopt, krijgen fietsers een behoorlijke vaart. Daarnaast wordt er op de Energieweg met grote regelmaat te hard gereden.