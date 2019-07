Felle brand verwoest benedenwoning aan Canadasingel in Rosmalen

Kort voor 16.00 uur werden woensdag de hulpdiensten gealarmeerd voor een felle woningbrand aan de Canadasingel in Rosmalen. De benedenwoning brandde volledig uit en één persoon ademde rook in.

Rookschade

Of het om de bewoner van de uitgebrande woning gaat is niet bekend. Ook de bovenwoning liep de nodige rookschade op. De straat werd afgesloten om zo nieuwsgierigen op afstand te houden. Wat de brand zou hebben veroorzaakt moet nader onderzoek uitwijzen. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een ladderwagen ter plaatse.