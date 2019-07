Beginnend bestuurder met auto op zijn kant

Een automobilist is donderdag in Assen gewond geraakt door een botsing tegen een boom. De auto ging op zijn kant na de botsing. Het gebeurde op de Professor Prakkeweg in Assen.

Ziekenhuis

De brandweer en een mobiel medisch team kwamen op het ongeluk af om te helpen. De bestuurder kon zelf uit de auto komen, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van de inzittende zijn, is niet duidelijk. Uit getuigenverklaringen bleek dat de bestuurder pas 4 weken in het bezit van een rijbewijs is.