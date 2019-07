Gewonde bij ongeval op A67 bij Deurne

Bij een ongeval op de A67 bij Deurne is donderdagmiddag de inzittende van een vrachtwagen gewond geraakt.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de vrachtwagen en een personenwagen met elkaar in botsing. De inzittende van de personenwagen is bij het ongeval ongedeerd gebelven.

Chauffeur bekneld

Na de aanrijding kwam de chauffeur van de vrachtwagen bekneld te zitten in zijn cabine. De brandweer heeft samen met de ambulancedienst het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijd. Hierbij is ook de hulp van het personeel van een traumahelikopter ingezet. Met onbekend letsel is de chauffeur naar een ziekenhuis gebracht.

Stremming

De A67 Venlo - Eindhoven is volgens de Verkeersinformatiedienst voorlopig dicht tussen Liessel en Asten. Men kan omrijden vanaf het knooppunt Zaarderheiken.