Kabinet stemt in met beperkte groei Schiphol

Stapjes

De groei na 2020 gaat in stapjes maar onduidelijk is over welke periode de groei wordt verdeeld. Wel moet het aantal nachtvluchten omlaag. 'Niets doen is geen optie, omdat dan de groei naar luchthavens elders in Europa gaat zoals Frankfurt', aldus de premier.

Schiphol

CEO van Royal Schiphol Group Dick Benschop: “Het kabinet kiest op basis van het Regeerakkoord voor een nieuwe aanpak waarbij ze de lusten en lasten van luchtvaart beter met elkaar in balans wil brengen. Dat vinden we positief. Er komt ruimte voor gematigde groei. Dat is belangrijk voor het netwerk. Tegelijk zal de geluidsbelasting afnemen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving.”

Schonere brandstoffen

Om de luchtvaart verder te verduurzamen, investeert Schiphol onder meer in schonere brandstoffen, stimuleren we luchtvaartmaatschappijen met hun schoonste en stilste vliegtuigen te vliegen, zijn alle luchthavens van Royal Schiphol Group in 2030 emissievrij en is er een klimaatakkoord voor de luchtvaart. Ook is Schiphol in gesprek met omliggende gemeenten over aanvullende maatregelen om de hinder te beperken.

Milieuorganisaties

Milieuorganisaties Greenpeace, Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland hebben in en gezamenlijke reactie op het bericht dat Schiphol mag groeien laten weten het er niet mee eens te zijn.

Problemen bij de bron aanpakken

“Als de minister echt de leefomgeving, gezondheid en het klimaat belangrijk vindt, dan komt ze uit op krimp van Schiphol. Je kunt de klimaatcrisis niet stoppen met onduidelijke richtlijnen en eeuwig polderen. Schiphol gaat al jaren over de grenzen van de omwonenden, gezondheid, natuur en het klimaat. Die grenzen worden met meer vluchten opgerekt, terwijl het probleem bij de bron moet worden aangepakt. En dat betekent minder vluchten, niet meer."

Geluidshinder

"Bovendien belooft de minister dat de geluidshinder niet meer alleen berekend, maar ook gemeten gaat worden. Nu al weten we dat als je geluidshinder gaat meten het aantal mensen die overlast ervaren met 50.000 toeneemt. Dat betekent dus ook krimp", aldus de milieuorganisaties.