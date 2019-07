Schade aan panden en auto's Korte van Eeghenstraat na explosie

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een zware explosie schade aangericht aan diverse panden en geparkeerde auto's in de Korte van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid. Dit meldt de politie zaterdag.

Schade

De explosie deed zich rond 04.25 uur voor ter hoogte van een hotel. De politie is ter plaatste gestart met een onderzoek. 'Door de explosie is schade aan enkele panden en voertuigen ontstaan. Vooralsnog is er geen zicht op slachtoffers. Het onderzoek ter plaatse is aan de gang', aldus de politie.

Afgesloten

Vanwege het sporenonderzoek door specialistische diensten van de politie zijn de Korte van Eeghenstraat en een deel van de Van Eeghenstraat afgezet. Hetzelfde geldt voor een deel van de Van Eeghenlaan.

Update 08.50 uur

Het sporenonderzoek is nog steeds gaande en zal ook nog enige tijd in beslag nemen. De politie vraagt mensen die mogelijk informatie hebben over dit incident, maar nog niet met de politie hebben gesproken om contact op te nemen.

Handgranaat 2018

In 2018 werd in de nacht van dinsdag op woensdag 24 oktober werd voor hetzelfde hotel aan de Korte van Eeghenstraat, nabij één van de zuidelijke ingangen van het Vondelpark een handgranaat aangetroffen. Een medewerker van het hotel hoorde even voor 02.30 uur gerommel bij de voordeur. Eenmaal buiten zag hij een voorwerp liggen, wat later een niet ontplofte handgranaat blijkt te zijn.

EOD

Ter plaatste heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het voorwerp ontmanteld en verwijderd. De recherche heeft toen een onderzoek ingesteld. Het is niet bekend of die zaak iets te maken heeft met de ontploffing van vandaag.