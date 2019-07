Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding Maastricht

Zaterdagmiddag heeft de politie bij de aanhouding van twee personen in Maastricht een waarschuwingsschot gelost. 'Het incident vond rond 12.30 uur plaats op de van Akenweg in Maastricht', zo laat de politie zaterdag weten.

Aanleiding

De politie was sinds zaterdagochtend rond 9.30 uur op zoek naar een verdachte naar aanleiding van een melding dat een persoon met een vuurwapen was gezien op de Zoetmanstraat in Maastricht. Deze persoon zou hierbij mogelijk geschoten hebben. Daarnaast waren er een aantal openbare orde verstoringen in de omgeving geweest.

Zoekactie

In de omgeving van de Zoetmanstraat, nabijgelegen wijken en op uitvalswegen werd door politieagenten gezocht en uitgekeken naar deze persoon. Hierbij werd ook de politiehelikopter ingezet.

Achtervolging ingezet

Rond 12.15 uur kreeg de politie bericht dat de gezochte persoon in een auto, met nog een tweede inzittende, vanuit de Maastrichtse wijk Malberg richting België zou rijden. Daarop werd een achtervolging ingezet. Voor de Belgische grens is het tweetal een maïsveld ingereden en op de van Akenweg konden ze aangehouden worden.

Onderzoek

Of er daadwerkelijk geschoten is op de Zoetmanstraat en wat de aanleiding hiertoe zou zijn geweest, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Het tweetal, twee mannen van 33 en 37 jaar uit Maastricht, is ingesloten.