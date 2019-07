Urgente vermissing: 18-jarige Loes

De politie en familie is opzoek naar de 18-jarige Loes die sinds zaterdagochtend wordt vermist in de omgeving van het Gelderse Oene bij Epe.

Loes verliet die morgen rond 04.00 uur op haar fiets een feestje en sindsdien ontbreekt elk spoor van Loes. Om burgers mee te laten zoeken naar de vrouw, heeft men een burgernetmelding doen uitgaan.

Loes is 1,75 en droeg een lange zwarte broek. Tevens droeg zij een zwart t-shit en een gele jas. De fiets van Loes is van het merk Giant.

Personen die informatie hebben over Loes worden verzocht contact op te nemen met de politie op nummer 0900-8844