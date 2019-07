Kerk in Hengelo compleet verwoest

De Moeder Teresakerk aan de Meijersweg in Hengelo is in de nacht van zondag op maandag door een zeer grote brand verwoest. Dit meldt de brandweer maandag.

Woningen ontruimd

'Deze brand heeft in de nabijgelegen woonwijk veel overlast veroorzaakt en enkele buurtbewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De schade aan de kerk is groot en moet dan ook als verloren worden beschouwd. Er zijn geen gewonden gevallen bij brand', aldus de brandweer.

Opgeschaald naar zeer grote brand

Bij aankomst van de brandweer werd al snel duidelijk dat veel materieel en water noodzakelijk was. Daarom is gelijk opgeschaald naar zeer grote brand. De brand in de kerk woedde toen al in alle hevigheid en breidde zich snel uit in het pand. Doordat er sprake was van overslag van de brand naar de naastgelegen woningen zijn deze bewoners tijdelijk uit de woningen gehaald.

Woningen beschadigd

Als gevolg van de brand hebben enkele woningen schade opgelopen. De rook die vrij kwam trok over de naastgelegen woonwijk richting de binnenstad van Hengelo. Bewoners zijn gevraagd ramen en deuren te sluiten. Vanuit het Twentekanaal is water getransporteerd richting de brand. Hiervoor zijn de Industriestraat en Breemarsweg tijdelijk afgesloten.

Kerk volledig verwoest

Door de brand is de kerk volledig verwoest. In de vroege ochtend heeft de brandweer de hulp ingeroepen van een sorteergrijper. Deze verricht sloopwerkzaamheden om beter bij de laatste brandhaarden in het pand te kunnen om deze te blussen en om instabiele muren om te drukken. De brandweer heeft de klok van de kerk weten te behouden, deze wordt onder gebracht bij een andere kerk in Hengelo.

Brand meester

Rond 06.00 uur is het sein brand meester gegeven. De verwachting is dat de brandweer nog tot in de loop van maandagochtend bezig is met nabluswerkzaamheden. In totaal zijn 4 blusvoertuigen uit de gehele regio, ondersteunende eenheden voor watertoevoer en logistiek ingezet om deze brand te bestrijden.