Al 14 aanhoudingen na vondst dode man woning Berkel en Rodenrijs

De politie heeft maandagochtend in Berkel en Rodenrijs in totaal al 14 aanhoudingen verricht na de vondst van een overleden man in een woning aan de A.H. Verweijweg.

'Meerdere mannen'

De politie trof de overleden man maandagochtend rond 07.30 uur aan in de woning waar op dat moment meerdere mannen aanwezig waren. 'Vanwege het vermoeden van een strafbaar feit zijn uit voorzorg alle aanwezige mannen aangehouden. In totaal verrichte agenten tot nu toe veertien aanhoudingen', zo meldt de politie maandag die meer aanhoudingen niet uitsluit. Er vindt nog steeds uitgebreid sporenonderzoek plaats in het huis aan de A.H. Verweijweg. Ook wordt er een buurtonderzoek gedaan.

Verhoor

De politie heeft een plaats delict gemaakt in en rond de woning aan de A.H. Verweijweg en is een onderzoek gestart. 'Er waren meerdere mannen in de woning aanwezig. Zij zijn aangehouden en overgebracht naar bureau voor verhoor', aldus de politie.