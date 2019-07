Politie neemt vuurwapen, boksbeugels en drugs in beslag

De politie ontving maandag een tip dat er mogelijk een vuurwapen zou liggen in een woning aan de Seterseweg. Hierop is de politie diezelfde avond naar de betreffende woning gegaan om onderzoek te doen. Bij de bewoner troffen de agenten inderdaad een vuurwapen aan. Ook bleek de verdachte over boksbeugels, tientallen xtc-pillen en een hoeveelheid MDMA te beschikken. De wapens en verschillende soorten drugs zijn in beslag genomen.

Aanhouding

De verdachte is aangehouden en meegenomen naar bureau voor verder onderzoek.