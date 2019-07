Auto in water bij Moerdijkbrug aangetroffen, inzittende overleden

De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur gealarmeerd toen nabij de Moerdijkbrug een auto aan de Zwaluwsedijk bij Moerdijk in het water werd aangetroffen door vissers. Dit meldt de politie woensdag.

Duikers brandweer

Duikers van de brandweer zijn vervolgens te water gegaan om te zoeken naar mogelijke slachtoffers. Er werd verder opgeschaald en ook een duikteam ingezet van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Eén slachtoffer gevonden

De duikers hebben in de auto één slachtoffer aangetroffen en uit het voertuig gehaald. Helaas heeft het slachtoffer het niet overleefd. Na het aantreffen van het stoffelijk overschot is de politie een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van het ongeval. Het voertuig is geborgen.