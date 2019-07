Onderzoek dodelijke steekincident Kerkrade nog in volle gang

Het politieonderzoek naar het dodelijke misdrijf waarbij woensdagmiddag een 42-jarige vrouw uit Kerkrade om het leven kwam, nadat zij door een 52-jarige verdachte uit die plaats was neergestoken, is nog in volle gang. Dit meldt de politie donderdagmiddag

Bekenden van elkaar

De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar, blijkt uit voorlopig politieonderzoek. In de buurt en op de sociale media gaan meerdere geruchten over de feiten en omstandigheden die de politie meeneemt in het lopende onderzoek. Mogelijk dat later vandaag meer duiding kan worden gegeven over deze zaken, zoals het motief en de onderlinge relatie.

Onderzoek

Op de plaats delict is woensdag uitvoerig sporenonderzoek verricht door medewerkers van de Forensische Opsporing. Daarnaast zijn ook getuigen uit de buurt gehoord door agenten. De aangehouden verdachte zal door rechercheurs worden gehoord over de zaak. Ook zal er een (digitaal) buurtonderzoek worden gehouden om zoveel mogelijk informatie op te halen.

Getuigenoproep

De recherche roept getuigen die zich nog niet gemeld hebben op om contact op te nemen met de politie. Uit onderzoek is gebleken dat ten tijde van het voorval enkele omstanders zich op de openbare weg bevonden. Wij verzoeken deze omstanders zich te melden.