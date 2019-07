Man beschiet plaatsgenoot met pijl en boog

In de wijk Groenewoud in Tilburg is woensdag 10 juli 2019 omstreeks 22.30 uur een 54-jarige Tilburger aangehouden. Hij zou tijdens een ruzie een 25-jarige plaatsgenoot met een pijl en boog beschoten hebben. Het slachtoffer raakte niet gewond.

De 25-jarige Tilburger deed aangifte. Hij vertelde dat hij met een vriend spullen wilde ophalen bij een man die inmiddels in de kamer van zijn vriend woont. Het gesprek daarover liep echter uit op een flinke woordenwisseling. Ze zagen dat die bewoner wegliep.

Klap

Plotseling hoorde hij een enorme klap. Hij zag dat er een pijl in de tafel geschoten was. Die man stond met nog een pijl en boog in zijn handen, waarmee hij op hen richtte. De aangever is met zijn vriend de binnenplaats opgerend, achtervolgd door die man. Hierbij werd nog een pijl afgeschoten die aangever voorbij zag vliegen. Ze zijn naar hun auto gerend waarna nog een pijl voorbij suisde.

Melding

Het slachtoffer heeft op de parkeerplaats van Stappegoor de politie gebeld. Agenten hebben de verdachte op zijn woonadres aangehouden. Hij is ingesloten. Vier Carbon pijlen en een Initech handboog zijn in beslag genomen.