Man door AT aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

Het arrestatieteam heeft afgelopen nacht omstreeks 03.00 uur op de Nieuwe Kadijk in Breda een 27-jarige in Breda verblijvende man aangehouden die verdacht wordt van bedreiging. Hij zou afgelopen zaterdag in St. Willebrord een 25-jarige man bedreigd hebben met een vuurwapen.

Zaterdagmiddag 6 juli jl. werd gemeld dat een 25-jarige man uit St Willebrord bedreigd was met een vuurwapen. Een bekende had bij hem aangebeld. Hij had vanuit het raam geroepen dat hij niets meer met hem te maken wilde hebben. Hierop had die kennis een vuurwapen op hem gericht en geroepen dat hij hem kapot ging schieten. Daarna was die man met vuurwapen in een auto gestapt bij een andere man. Ze reden een stukje verder waarna een van hen vermoedelijk nog uitstapte en een deuk in de auto van de aangever schopte. De politie heeft uitgekeken naar de verdachte maar deze niet aangetroffen. De officier van justitie gaf toestemming om de verdachte buiten heterdaad aan te houden.

Zicht

De politie kreeg gisteravond zich op de verdachte. Vanwege het feit dat hij zou beschikken over een vuurwapen werd het arrestatieteam ingeschakeld. Hij werd op de Nieuwe Kadijk in Breda gelokaliseerd als bijrijder in een auto. Hij werd ter plaatse aangehouden. In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen.